München (epd). Ein Spezialist aus der Automobilbranche kümmert sich künftig um die IT der bayerischen Protestanten. Markus Bönisch wurde am Montag offiziell mit einem Gottesdienst in sein neues Amt als Leiter des Fachbereichs IT und "Chief Information Officer" (CIO) der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) eingeführt, wie die Landeskirche mitteilte. Der 55-Jährige hatte die neu geschaffene Stelle im Landeskirchenamt in München bereits zum 1. Januar angetreten.

Es sei Neuland, dass in der ELKB "jemand als CIO in seinen Dienst eingeführt und mit Gottes Segen auf den Weg geschickt" werde, sagte der Oberkirchenrat und Ständige Vertreter des Landesbischofs, Stefan Reimers. Doch gehe es bei allem, "was wir in der Kirche tun und worüber wir sprechen, immer auch um Informationen und Informationsaustausch". Bönisch sei nicht nur ein erfahrener IT-Experte, sondern auch eine erfolgreiche Führungskraft, sagte der Leiter des Landeskirchenamts, Oberkirchenrat Nikolaus Blum.

Bönisch selbst stelle sich die Frage, "wie wir durch Technologie Wachstum in unsere Kirche bringen können". Technologien böten neue Chancen und Möglichkeiten: "Und wenn wir besonnen die Risiken abschätzen und passend handeln, können wir auch aus der IT unseren Beitrag leisten, um unsere evangelische Landeskirche auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten."

Laut Bönisch ist die IT der ELKB ein Dienstleister mit der Bereitschaft, die "extra Meile zu gehen"‘. Insbesondere in der Fläche wolle er dazu beitragen, dass Aufgaben vor Ort mit der passenden technischen Unterstützung umgesetzt werden können.