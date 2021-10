Liedermacher trifft Luther: Reformations-Frühschoppen am Tegernsee

Rottach-Egern, München (epd). Liedermacher trifft Luther: Zum Reformationstag am kommenden Sonntag (31. Oktober) ist der Münchner Künstler Roland Hefter zu Gast in der evangelischen Auferstehungskirche in Rottach-Egern am Tegernsee. Bei Weißwürsten und Weißbier träfen ehrliche, kritische und mit Witz und Ironie versehene Lieder eines "echten Bayern" auf Texte und Zitate des großen Reformators Martin Luther, heißt es in der Ankündigung. Gemeinsam mit Gemeindepfarrer Martin Weber wolle Hefter im Dekanat Bad Tölz zeigen, wie lebendig Luthers Texte und Zitate bis heute sind.

Der Frühschoppen auf Bierbänken vor der Kirche findet nur bei schönem Wetter statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für ein Waisenhausprojekt von Roland Hefter wird gebeten. Hefter ist neben seinem Solo-Programm, mit dem er aktuell durch Bayern tourt, bekannt unter anderem aus den Projekten "Isarrider" oder "3 Männer", aus den "Brettlspitzen" des Bayerischen Rundsfunks (BR) und aus dem Vorprogramm von Kabarettistin Monika Gruber.