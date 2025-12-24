Augsburg (epd). Nach der ersten Abschiebung von Deutschland nach Syrien seit fast 15 Jahren hat die Linke Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) scharf kritisiert. "Syrien ist nicht sicher", sagte die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Clara Bünger, der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Abschiebungen in Länder, in denen Menschen unmenschliche oder lebensbedrohliche Bedingungen drohten, seien "mit Grund- und Menschenrechten nicht vereinbar".

Das Bundesinnenministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, dass ein verurteilter Straftäter den syrischen Behörden in Damaskus übergeben wurde. Nach Angaben des Ministeriums bestehen mit Syrien und Afghanistan Vereinbarungen, wonach künftig "regelhafte" Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern möglich sein sollen.