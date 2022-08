Fürth, Stein bei Nürnberg (epd). Zum 77. Jahrestag der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki sind in der Metropolregion Nürnberg wieder Veranstaltungen geplant. Am Mahnmal des japanischen Künstlers Kunihiko Kato bei der Auferstehungskirche beginnt am Freitag (5. August, 16 Uhr) in Fürth eine Gedenkfeier. Mehr denn je sei man verpflichtet, für ein gewaltfreies, gerechtes und freiheitliches Miteinander sowie ein Umdenken in der Atompolitik einzutreten, teilte die Stadt Fürth am Wochenende mit. Man gedenke auch der Opfer der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im Frühjahr 2011 und der Kriegsopfer in der Ukraine.

Mit dem Titel "Wir wollen Frieden” erinnern die Kirchengemeinde und der Kunstverein in Stein bei Nürnberg am Hiroshima-Gedenktag, Samstag, 6. August, an den Einsatz der Massenvernichtungswaffen. Um 17 Uhr öffnet eine Ausstellung mit Kunstwerken zum Frieden in der Paul-Gerhardt-Kirche. Zur Vernissage erklingt Live-Musik von Sängerin und Songwriterin Tabitha Elkins aus New Jersey (USA) und Erlangen, teilte die Gemeinde mit. Unter anderem werde sie ihren neuen Song "Wir wollen Frieden” singen. Ihren ersten auf Deutsch veröffentlichten Song habe sie über die Situation in der Ukraine geschrieben.