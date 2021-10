Mann steckt im Altkleidercontainer fest

Babenhausen (epd). Wieder einmal ist ein Altkleidercontainer für einen Menschen zur Falle geworden. In der Nacht zum Sonntag haben in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) drei Männer versucht Kleidung aus einem Altkleidercontainer zu entwenden, teilte die Polizei mit. Dabei erlitt einer der mutmaßlichen Täter leichte Quetschungen an den Beinen, weil er sich bei der Tat im Container einklemmte. Er sei durch die herbeigerufene Feuerwehr befreit worden, so die Polizei. Der Mann musste im Klinikum Krumbach behandelt werden. Am Altkleidercontainer sei durch die Befreiungsaktion ein Schaden von mindestens 1.000 Euro entstanden. Die drei Täter, die im Unterallgäu wohnen, erwarte nun eine Anzeige wegen versuchen Bandendiebstahls, hieß es.

Immer wieder kommt es an Altkleidercontainern zu Todesfällen oder auch schweren Verletzungen, weil Menschen in die Behältnisse steigen wollen, um dort etwas herauszuholen. Erst im Juli war im unterfränkischen Großostheim ein solcher Unfall tödlich ausgegangen. Eine 25-Jährige starb, nachdem sie kopfüber in der Einwurfklappe eines Altkleidercontainers festgesteckt war.

Der geplante Diebstahl gebrauchter Kleidung ist bei den meisten bekanntgewordenen Verletzungs- oder Todesfällen die Ursache - nur selten sind es wirklich selbst Kleidungsspender, die versehentlich etwas mit in den Container geworfen haben und es dann auf eigene Faust wieder herausholen wollen, ergab eine Umfrage des Evangelischer Pressedienst (epd) in diesem Sommer.

Die Hersteller von Containern hätten zuletzt die Einwurfklappen modifiziert, sagten die Vertreter von Wohlfahrtsorganisationen, so dass es noch schwerer sei, hineinzuklettern. Sie seien mit deutlichen Warnhinweisen und Piktogrammen zum Thema versehen.