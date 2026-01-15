München (epd). Bei ihrer traditionellen Gebetswoche für die Einheit der Christen legen die Kirchen in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf Armenien. Den zentralen ökumenischen Gottesdienst der Gebetswoche am Mittwoch (21. Januar) feiern deshalb Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Christian Kopp zusammen mit Bischof Serovpé Isakhanyan von der Armenisch-Apostolischen Kirche in Deutschland, teilte die bayerische evangelische Landeskirche am Donnerstag mit. Der Gottesdienst im Münchner Liebfrauendom stehe unter dem Motto "Licht vom Licht als Licht". Die Texte stützten sich "auf jahrhundertealte Traditionen des Gebets des armenischen Volkes". Die Gebetswoche 2026 lade dazu ein, "aus diesem gemeinsamen christlichen Erbe zu schöpfen".

Die Gebetswoche im Januar begehen Christinnen und Christen aller Konfessionen den Angaben zufolge weltweit seit 1908. Der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen und der Ökumenische Rat der Kirchen verantworten die Gebetswoche gemeinsam, wobei in jedem Jahr eine ökumenische Gruppe aus einem anderen Land die Vorbereitung übernimmt.