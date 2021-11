Mehr Zulassungen von E-Autos, Rückgang bei Benzinern

Fürth (epd). In Bayern hat sich die Zahl der neu zugelassenen Autos mit alternativen Antrieben im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Mit 174.871 Anmeldungen gebe es so viele Pkw mit Gas-, Elektro oder Hybridantrieben auf den Straßen des Freistaats wie noch nie, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. Insgesamt seien von Januar bis September 2021 drei Prozent mehr Kraftfahrzeuge neu zugelassen worden, nämlich mehr als eine halbe Million (522.443).

Verantwortlich für den Anstieg sind laut Mitteilung vor allem die neu zugelassenen Pkw mit alternativen Antrieben. Die Neuanmeldungen von Benzinern verringerten sich dagegen um 17 Prozent auf 156.308 und die von Diesel-Pkw um 31,9 Prozent auf 88.209.

Innerhalb der alternativen Antriebsarten ist die reine Elektrotechnik (BEV) mit einem Plus von 136 Prozent auf 45.595 Pkw am stärksten gewachsen. Weiterhin wurden 128.040 Pkw mit Hybridtechnik, darunter 47.903 mit Plug-in, erstmals für den Straßenverkehr zugelassen.