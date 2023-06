Secessionen. Klimt, Stuck, Liebermann

München, Wien, Berlin: Ausstellung zu Kunstmetropolen im deutschsprachigen Raum um 1900

Die neue Ausstellung "Secessionen. Klimt, Stuck, Liebermann" in der Alten Nationalgalerie in Berlin nimmt die Kunstmetropolen München, Wien und Berlin um 1900 in den Blick. Anhand von 200 Objekten zeigt sie Parallelen und Unterschiede auf.