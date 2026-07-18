München (epd). Die ökumenische Beratungsstelle "Münchner Insel" hat im vergangenen Jahr 7.596 Menschen begleitet. Rund 4.000 davon seien Informationskontakte gewesen, über 3.000 Menschen seien zu Beratungsgesprächen in die Räume unter dem Münchner Marienplatz gekommen, teilte die "Insel" am Freitag in ihrem Jahresbericht 2025 mit. Rund ein Drittel der Ratsuchenden habe Migrationshintergrund - genauso wie das Team der Beraterinnen und Berater. Dank dieser Internationalität könne man Gespräche nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch, Dari, Kurdisch und vielen weiteren Sprachen führen.

Das Team der Münchner Insel, die von der Landeshauptstadt und den beiden großen Kirchen finanziert werde, beobachte "eine stetige Zunahme an psychischen Belastungen in der Bevölkerung", heißt es in dem Bericht. Die Ungewissheiten und Krisen wirkten sich negativ auf die psychische Stabilität der Menschen aus. "Das zeigt sich in einem rauer werdenden Umgangston, einer abnehmenden Kompromissbereitschaft und vehementerem Auftreten von Klientinnen und Klienten", schreiben die Verantwortlichen.

Angebot kostenfrei und anonym

Das Angebot der Münchner Insel ist kostenfrei, die Gespräche können anonym stattfinden. Zu den Hauptthemen in den Beratungen zählen Beziehungskrisen und psychische Belastungen. Zum Team gehören Sozialpädagogen, Psychologen, Therapeuten, Theologen und Pfarrer.