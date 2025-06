München (epd). Kommenden Mittwoch (2. Juli) starten in der Münchner Frauenkirche die traditionellen Sommer-Orgelkonzerte. Bis 6. September werde jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit nationalen und internationalen Gastorganisten geboten, teilte das Erzbistum am Mittwoch mit. Zum Auftakt am 2. Juli spielt Christian Barthen (Bern) Werke von Bach, Vierne, Whitlock und Demessieux.

Zu hören gibt es während der Konzertwochen Stücke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart oder Felix Mendelssohn Bartholdy. Gastorganisten sind: Konstantin Reymaier (Wien), Johannes M. Michel (Mannheim), Christoph Schönfelder (St. Gallen), Gerhard Gnann (Mainz/Freiburg), Andreas Boltz (Frankfurt am Main), Holger Gehring (Dresden) und Andreas Meisner (Altenberg).

Den Abschluss macht der Münchner Domorganist Ruben Sturm, der auch die künstlerische Leitung innehat, am 6. September mit Werken von Buxtehude, Bach, Reger und Improvisationen. Der Eintritt für die sommerlichen Orgelkonzerte kostet 15 Euro.