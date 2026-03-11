Bad Windsheim (epd). Im Museum Kirche in Franken in der einstigen Spitalkirche Bad Windsheim wurde unter der Leitung von Janette Witt in den vergangenen zwei Jahren die Konzeption grundlegend überarbeitet. Neu sei seither, "dass wir zeitgenössische Kunst konsequent in unsere Arbeit mit einbeziehen", sagte Witt dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch. Das heißt konkret: "Kunst spielt in jeder Ausstellung eine wichtige Rolle." In den Jahren zuvor sei das immer mal wieder punktuell geschehen.

Gleich geblieben sei allerdings der Anspruch, "den evangelischen Glauben in seiner Vielfalt darzustellen - mit musealen Mitteln, Ausstellungen, Kunstformaten". Ihr sei wichtig, mit den Ausstellungen im Museum Kirche in Franken "nicht nur zurückzuschauen". Kontinuität bietet aber auch der Ausstellungsraum der mehr als 700 Jahre alten Spitalkirche an sich. "Wir befinden uns mit dem Museum ja nach wie vor in einem sakralen Raum", erläuterte Witt. Ihr Konzept folge dem Motto "Vergangenheit und Gegenwart verbinden".

Spitalkirche in LED-Kerzenlicht getaucht

Noch deutlicher sichtbar soll künftig werden, dass das Museum Kirche in Franken Teil des Fränkischen Freilandmuseums in Bad Windsheim ist. "Bei Ausstellungen gehen wir nun auch mit Objekten raus aus der Spitalkirche und ins Freilandmuseum hinein", sagte Witt. Zudem hänge man sich "an bestehende Formate an". Im Freigelände gebe es etwa das Format "Licht im Haus": Im November werden historische Leuchtmittel in den alten Häusern verwendet - die Spitalkirche erleuchte dann in LED-Kerzenlicht.

Witt nutzt ihr Netzwerk aus der landeskirchlichen Kunstarbeit, um nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler nach Bad Windsheim zu holen. In der abwerden Mai gezeigten Jahresausstellung "Care. Fürsorge im mittelalterlichen Spital und heute" werden beispielsweise Werke von Bill Viola und Böhler & Orendt gezeigt. Bereits am 15. März startet die Sonderschau "Kunst zur Passion" mit Skulpturen der Nürnberger Bildhauerin Meide Büdel gezeigt.