Museum thematisiert 800-jährige jüdische Geschichte Feuchtwangens

Feuchtwangen (epd). Das Fränkische Museum Feuchtwangen zeigt noch bis zum 19. Dezember die Sonderausstellung "Erinnere. Bewahre. Wandle" anlässlich des Festjahrs "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Die Schau widme sich der 800-jährigen Geschichte jüdischen Lebens in der westmittelfränkischen Stadt, teilte das kommunale Kulturbüro am Mittwoch mit. Die Ausstellung spannt einen Bogen vom Mittelalter bis in die heutige Zeit.

Die "bewegte und schwierige" Geschichte jüdischer Bewohnerinnen und Bewohner werde "durch die "Perspektiven und Lebensgeschichten historischer Persönlichkeiten" aus der Stadt und dem Umland vermittelt, teilte das Kulturbüro weiter mit. Das Museum hat dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Außerdem findet passend zur Schau die Veranstaltungsreihe "Jüdisches Feuchtwangen" statt.