München (epd). Der Bund Naturschutz (BN) zieht drei Jahre nach dem erfolgreichen Volksbegehren "Rettet die Bienen" eine gemischte Bilanz. Die BN-Artenschutzreferentin Christine Margraf sagte dem Radiosender Bayern2 am Montagmorgen: "Ich muss schon sagen, dass da vielfach eine sehr große Ernüchterung eingetreten ist." Als "größte Baustelle" nannte sie den "Biotopverbund". In den Gesetzen nach dem Volksbegehren wurde festgelegt, dass 15 Prozent der Offenlandfläche in Bayern bis 2030 Biotope sein sollen. Doch bislang werde der Biotopverbund nirgends systematisch aufgebaut.

Einer der größten Fortschritte des letzten Jahres war laut Margraf der "Streuobstpakt". Der sieht vor, dass ökologisch wertvolle Streuobstwiesen erhalten und bis zum Jahr 2035 zusätzlich eine Million Bäume gepflanzt werden. Dazu müsse der Landtag nun das Geld für die Förderung und das benötigte Personal bewilligen. Margraf räumte ein, dass die Umsetzung des Volksbegehrens vor allem für die Landwirte mit Veränderungen verbunden ist. Die "intensive Landwirtschaft mit ihrem hohen Dünger- und Pestizideinsatz" sei aber eben auch "eine der zentralen Ursachen für den Rückgang der Arten".

Beim Volksbegehren "Rettet die Bienen" hatten im Februar 2019 rund 1,8 Millionen Bürger in Bayern für mehr Artenschutz unterschrieben. Im Juli desselben Jahres hatte der Landtag dann ein Gesetz sowie ein Begleitgesetz für mehr Artenschutz beschlossen.