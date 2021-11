Neu-Ulm: Kirchenmusikdirektor Wolfgang Gütinger verstorben

Neu-Ulm (epd). Kurz nach seinem 70. Geburtstag ist am Freitag in Ulm Kirchenmusikdirektor Wolfgang Gütinger gestorben. Er war bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2012 für 34 Jahre Dekanatskantor des Dekanats Neu-Ulm und hauptamtlicher Kirchenmusiker der Petruskirche in Neu-Ulm. Gütinger organisierte viele Konzerte mit Künstlern aus ganz Europa und leitete mehrere Ensembles, darunter den von ihm gegründeten Gospelchor.

Der Musiker beteiligte sich mit dem Kammerorchester der Petruskirche an den Neu-Ulmer Museumshofkonzerten. Sein emotionales Orgelspiel war bei Gottesdiensten im Dekanat und auch bei Veranstaltungen in Ulm sehr geschätzt. Die Erweiterung der Simon-Orgel der Petruskirche entstand aus seiner Initiative.