Neue Kulturlounge des Landesmuseums Württembergs eröffnet

Stuttgart (epd). Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit wurde am Samstag (18. September) die neue Kulturlounge des Landesmuseums Württemberg eröffnet. Das Museumfoyer biete nun einen einzigartigen Raum für Begegnung und Austausch im Herzen Stuttgarts, teilte das Museum am Samstag mit. Damit knüpfe man an die historische Verwendung der Halle an: Die Dürnitz war bereits im Mittelalter das soziale Zentrum des Alten Schlosses. Sie diente als beheizbarer Gemeinschaftsraum und Speisesaal, in dem alle Hofangehörigen und Gäste zusammenkamen.

Heute soll sich dort laut Mitteilung jede und jeder wohl- und willkommen fühlen. Die sanierte Dürnitzhalle sei ein Beispiel für gelungene offene Architektur, sagte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett bei der Veranstaltung. Sie sei freundlich, hell und diene dem gesellschaftlichen Austausch, gerade auch für ein jüngeres Publikum, ergänzte Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski. Der Eröffnungsfeier folgt ein mehrtägiges Festival. Unter dem Motto "Bühne frei" treten vom 18. bis 26. September 34 Künstler und Künstlerinnen und Gruppen auf.

In der umgebauten Kulturlounge sollen sich auf knapp 1.000 Quadratmetern auch Menschen willkommen fühlen, die keinen Museumbesuch planen, etwa zum Ausruhen, Lesen oder Arbeiten. Der Raum biete freies WLAN, eine integrierte Bühne, modernste Audio- und Lichttechnik sowie 500 Sitzplätze. Die Kosten für die Sanierung übernahm das Land Baden-Württemberg. (2162/03.08.2021)