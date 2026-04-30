Dachau (epd). Zum 81. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau laden die Kirchen am Sonntag (3. Mai) um 9.15 Uhr zu einem Ökumenischen Gedenkgottesdienst in die Klosterkirche Karmel Heilig Blut ein. Beteiligt sind laut Programm die Griechisch-Orthodoxe Metropolie, die Katholische Seelsorge an der Gedenkstätte, die Schwestern vom Kloster Karmel und die Evangelische Versöhnungskirche. Zum Gottesdienst werden auch KZ-Dachau-Überlebende sowie ihre Angehörigen erwartet.

Bereits am Samstag (2. Mai) findet um 16.30 Uhr eine Gedenkstunde am ehemaligen SS-Schießplatz in Hebertshausen sowie um 18 Uhr eine Gedenkfeier am Dachauer Mahnmal für die Todesmarsch-Opfer statt. In Hebertshausen spricht unter anderem der Holocaust-Überlebende Ernst Grube, für die Mahnmal-Initiative hat Abba Naor, der am 2. Mai 1945 auf dem Todesmarsch befreit wurde, als Redner zugesagt.