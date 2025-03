Nürnberg, Fürth (epd). Wie eine demokratische Gesellschaft gestärkt und verteidigt werden kann, will eine vierteilige Online-Reihe beleuchten. Auf der Basis des Buchs "Über Tyrannei: Zwanzig Lektionen für den Widerstand" von Timothy Snyder wolle man sich darüber austauschen, teilte die Evangelische Hochschule Nürnberg (EVHN) mit, die die Reihe mit der Technischen Ohm-Hochschule und Families for Future Fürth veranstaltet. Die Online-Treffen finden an den Samstagen 29. März, 5. April, 12. April und 26. April jeweils um 17 Uhr statt.

Das Buch Snyders sei "ein eindringlicher Appell zur Verantwortung", hieß es. In jeder Sitzung würden fünf Kapitel besprochen. Am 29. März kommentieren den ersten Teil die Professorin an der EVHN, Katrin Valentin, und der Fürther zweite Bürgermeister Dietmar Helm. Professorin Beatrice Dernbach von der TH Nürnberg, der Schwabacher Vikar Jakob Nehring oder der Präsident der EVHN, Thomas Popp und die Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg, Martina Mittenhuber sind weitere Sprecherinnen und Sprecher.

Eine Anmeldung zu der Reihe, auch zu einzelnen Abenden, ist über http://u.epd.de/3cwz möglich.