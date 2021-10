Pflegemanagement-Studium an Evangelischer Hochschule seit 25 Jahren

Nürnberg (epd). Der Studiengang Pflegemanagement an der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN) kann seinen 25. Geburtstag feiern. Am 1. Oktober 1996 habe man den Ausbildungszweig mit 31 Studentinnen und Studenten gestartet, teilte die Hochschule mit. Mittlerweile gebe es rund 400 Absolventinnen und Absolventen. In den Gesundheits- und Pflegestudiengängen an der EVHN seien zur Zeit rund 380 Studierende immatrikuliert, ein Drittel der rund 1.400 Studierenden.

Barbara Städtler-Mach, Präsidentin der EVHN und Gründungsdekanin des Studiengangs, unterstrich gegenüber dem epd am Donnerstag die Bedeutung der Akademisierung der Pflege. Mittlerweile seien aus dem Studiengang Gesundheits- und Pflegemanagement drei weitere Bachelor- und zwei Masterstudiengänge im Bereich Gesundheit und Pflege entstanden. "Die Evangelische Hochschule Nürnberg will mit innovativen Studien- und Forschungsprojekten an der Gestaltung der Akademisierung der Pflege maßgeblich beteiligt sein", so die Präsidentin.

Eine der ehemaligen Studentinnen des Studiengangs, die Vorständin der Diakonie Berlin-Zehlendorf, Oberin Constanze Schlecht, wird bei einem digitalen Fachtag zum Jubiläum am Freitag (8. Oktober) sprechen, kündigte die Hochschule an. Bei der Veranstaltung beschäftige man sich mit Perspektiven des Gesundheits- und Pflegemanagements, mit Multiprofessionalität und politischen Entwicklungen, hieß es.