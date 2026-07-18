Würzburg (epd). Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hat auf dem Katholikentag in Würzburg für eine früh einsetzende Demokratiebildung plädiert. Sie sei besorgt, dass sich immer mehr junge Menschen in ihren Bedürfnissen nicht ausreichend berücksichtigt fühlten, sagte Prien am Freitag auf einem Podium zum Thema "Demokratie fällt nicht vom Himmel". Vor allem junge Menschen müssten früh spüren, dass sie Einfluss haben und in ihrem Leben etwas bewirken können. Vor allem im ländlichen Raum brauche es Räume zur Begegnung und zum persönlichen Austausch.

Es gebe kaum ein Land in der Welt, das so viel Geld in die Demokratieförderung stecke, räumte sie zugleich selbstkritisch ein. Dennoch sei es nicht gelungen, die aktuellen Entwicklungen aufzuhalten, sagte sie mit Blick auf den Aufstieg von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Deutschland. Es sei das "große Versagen meiner Generation", dass es so weit habe kommen können.

Prien: Lebenswelt der Schüler achten

Prien warnte davor, verschiedene Bildungsangebote gegeneinander auszuspielen. Politische Bildung dürfe sich zudem nicht ausschließlich auf den Kampf gegen Rechtsextremismus beschränken, auch wenn dieses Thema eine sehr große Bedeutung habe. Unterricht solle stets einen Bezug zur ganzen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler herstellen.

Auch Veranstaltungen wie der Katholikentag hätten eine Bedeutung zur Stärkung der gesellschaftlichen Resilienz gegenüber autoritären Tendenzen. Prien hob ehrenamtliches Engagement dabei als wichtigen Bestandteil der Demokratiebildung hervor.

Zum fünftägigen 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg werden bis Sonntag Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu rund 900 Veranstaltungen erwartet.