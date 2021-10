Reformationstag: Bedford-Strohm betont Wert der Freiheit

München, Wittenberg (epd). Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat in seiner Predigt zum Reformationstag an den universellen Wert der Freiheit erinnert. Dies sei umso bedeutsamer, als die Corona-Pandemie wie kaum ein anderes Ereignis der jüngeren Vergangenheit Grenzen aufgezeigt habe, predigte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am Sonntag in der Schlosskirche zu Wittenberg laut Redemanuskript.

Zugleich wandte er sich gegen Mutlosigkeit in der Kirche: "Warum leben wir bei einer Zahl von über 40 Millionen Kirchenmitgliedern (...) immer wieder in dem Gefühl, dass wir als Kirche kurz vor dem Aussterben sind?", fragte Bedford-Strohm. Er sprach sich außerdem für die Überwindung der Spaltungen in der eigenen Kirche aus: "Keiner glaubt uns unsere Glaubensbotschaft, wenn wir die Liebe, die mit ihr untrennbar verbunden ist, nicht selbst ausstrahlen. Keiner hört unsere Appelle an die Welt, die Spaltungen zu überwinden, wenn wir als christliche Kirchen nicht unsere eigenen Spaltungen überwinden."

Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren. In der Schlosskirche zu Wittenberg soll der Augustinermönch Martin Luther (1483-1546) am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen wider den Ablasshandel der Kirche veröffentlicht haben, die schließlich zum Ausgang einer christlichen Erneuerungsbewegung wurden. Als Folge entstand die evangelische Kirche.