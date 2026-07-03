Nürnberg, München (epd). Die Nürnberger evangelische Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern hat am Freitag in München den Bayerischen Verdienstorden erhalten. Sie freue sich über die Auszeichnung "als eine Anerkennung nicht allein für mich, sondern für alle Menschen in meinem Kirchenkreis, die sich haupt- und ehrenamtlich engagieren, damit die Kirche mit ihrer Botschaft in unsere Gesellschaft hineinwirkt", sagte die Regionalbischöfin dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Mehr denn je sei es nötig, einen Beitrag zu leisten, "dass unsere Gesellschaft auch in Zukunft mental und spirituell tragfähig bleibt", betonte Hann von Weyhern. "Wir brauchen in diesen Zeiten eine intensive Pflege des Miteinanders zusammen mit allen Kirchen, Glaubensgemeinschaften und allen Menschen guten Willens." In der Laudatio hieß es, Hann von Weyhern sei eine "moderne Kirchenfrau, die die Kirche mit Gottvertrauen in die Zukunft führt". Sie stehe für Dialogbereitschaft und den Einsatz für eine offene, solidarische Gesellschaft. Für interreligiöse Verständigung sowie gegen Rassismus und Ausgrenzung setze sie sich unermüdlich ein. Und mit ihrer verbindenden Haltung stärke Hann von Weyhern Kirche als Ort der Begegnung, der Orientierung und der Hoffnung.