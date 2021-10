Regionalbischof Stiegler: "Gottes Wort führt in die Freiheit"

Regensburg, Neustadt am Kulm (epd). Der Regensburger evangelische Regionalbischof Klaus Stiegler hat zum Reformationstag am Sonntag (31. Oktober) an die Erfahrung von Freiheit erinnert, zu der Gott die Menschen berufe. "Sein wunderbares Wort führt uns in die Freiheit und gibt unserem Leben seine faszinierende Einzigartigkeit und unverlierbare Würde", sagte der Regionalbischof laut Predigttext im Reformationsgottesdienst.

Stiegler predigte am Sonntag in den Dreieinigkeitskirchen von Neustadt am Kulm (Kreis Neustadt an der Waldnaab) und Regensburg. Er betonte, dass "eine in Gott gründende Freiheit" immer auch eine soziale Komponente habe. "Freiheit und Verantwortung für das gemeinsame Leben gehören untrennbar zusammen." Wer dabei im Vertrauen auf Gott lebe und handle, könne sein Leben angehen, ohne gelähmt zu sein aus Angst vor Fehlern. Auch in schwierigen Fragen fänden die Menschen durch Gottes Wort die "Balance zwischen Panik und Sorglosigkeit".

Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an den Beginn der Reformation in der Wittenberger Schlosskirche, wo der Reformator Martin Luther (1483-1546) um den 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen wider den Ablasshandel der Kirche veröffentlichte. Mit seiner Kritik an der Kirche seiner Zeit stieß Luther Veränderungen an, die später zum Entstehen der evangelischen Kirche führten.