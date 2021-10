Rentnerin narrt Schockanrufer mit Klopapier und Gurkengläsern

Würzburg (epd). Da sind die Betrüger ganz offensichtlich an die Falsche geraten: Eine Rentnerin aus Würzburg hat zwei Trickbetrüger nach einem Schockanruf mit Klopapierrollen und Gurkengläsern abgespeist, anstatt ihnen Schmuck und Geld auszuhändigen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mitteilte. Bereits am Freitag wurde die Frau von einem kriminellen Anrufer aufgefordert, eine Kaution für ihre Tochter zu bezahlen, weil diese einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll. Das Blöde an der Geschichte allerdings war: Die Rentnerin hat überhaupt keine Tochter.

Anstatt einfach aufzulegen, ließ sich die Rentnerin auf das falsche Spiel ein und vereinbarte die Übergabe von Geld und Schmuck an ihrer Haustüre, erläuterte die Polizei. Noch während der ersten Telefonate benachrichtigte sie eine Bekannte, die wiederum die Polizei über das weitere Vorgehen der Tatverdächtigen informierte. Als die Täter immer stärker auf eine sofortige Geldübergabe drängten, packte die Seniorin kurzerhand Klopapier und leere Gurkengläser in eine Tasche und übergab sie dem Abholer. Dieser machte sich mit der vermeintlichen Beute schnell aus dem Staub, hieß es.

Allerdings hatten zwei Bauarbeiter, die vor dem Haus der Seniorin beschäftigt waren, die Übergabe beobachtet. Sie wurden stutzig, informierten ebenfalls unverzüglich die Polizei und nahmen aus sicherer Entfernung die Verfolgung der mittlerweile zwei Tatverdächtigen auf. Das hervorragende Zusammenspiel zwischen Seniorin, Bauarbeitern und Polizei führte noch in Wohnortnähe zu einer vorläufigen Festnahme von zwei 15 und 22 Jahre alten Männern. Gegen beide wurde Haftbefehl erlassen, sie sitzen inzwischen in unterschiedlichen Gefängnissen.