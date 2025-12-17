München (epd). Drei Jahre nach ihrem Fund im oberbayerischen Dorfen ist eine seltene, getöpferte Trompete aus dem späten 18. Jahrhundert fertig restauriert worden. Lediglich das Mundstück und ein Teil des Schallbechers der 44 Zentimeter langen "Naturtrompete" fehlten, teilte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege am Mittwoch mit. Der Fund der Keramiktrompete im Jahr 2022 sei "ein Glücksfall für die Bodendenkmalpflege", erklärte Generalkonservator Mathias Pfeil. Nach den bisherigen Untersuchungen sei es denkbar, dass die Trompete - die unweit eines früheren Stadttors aus dem Stadtgraben geborgen wurde - als Signalinstrument zum Einsatz gekommen sei, um die Bevölkerung vor Feuer oder anderen Gefahren zu warnen.

"Trompeten aus Ton sind bislang seltene archäologische Fundstücke in Bayern wie in Deutschland", so Pfeil. Das in acht Teile zerbrochene, fast vollständig erhaltene Fundstück von Dorfen verrate viel über Herstellungstechnik und Verwendung solcher Instrumente und beeindrucke die Fachleute durch seine präzise handwerkliche Ausführung. Die wenigen bislang geborgenen Keramiktrompeten stammten aus dem Spätmittelalter oder der frühen Neuzeit. Das Dorfener Instrument rage aus dieser Gruppe hervor: Seine Bauweise und Glasur machten es zu einem bislang einzigartigen Exemplar, sagte die zuständige Archäologin, Ramona Baumgartner.