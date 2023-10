München (epd). Der bayerische Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 79 Jahren gestorben, bestätigte seine Agentur auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). Wepper war mehr als 50 Jahre in Film und Fernsehen zu sehen und machte sich auch als Synchronsprecher, etwa für Mel Gibson, einen Namen.

Erfolge feierte er unter anderem in der Serie "Irgendwie und Sowieso" oder in "Zwei Münchner in Hamburg" an der Seite von Uschi Glas. Für seine Darstellung eines unheilbar Kranken in Doris Dörries "Kirschblüten - Hanami" erhielt Wepper 2007 den Bayerischen Filmpreis und 2008 den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller.