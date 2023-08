Regensburg (epd). An elf Orten haben Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag in Regensburg mit Sitzblockaden den Verkehr behindert, um gegen die Klimapolitik der Regierung zu protestieren. Betroffen waren unter anderem die Bundesstraße B14 sowie die Friedenstraße auf Höhe des Hauptbahnhofs, teilte die "Letzte Generation" am Montag mit. "Die Klimakatastrophe raubt uns allen absehbar unsere Freiheiten und täglich mehr Menschen das Leben. Wir werden so lange protestieren, bis die Regierung endlich wieder damit beginnt, unseren Anspruch auf diese Grundrechte ernst zu nehmen", sagte Sprecherin Lena Mair.

Auch für Dienstag (22. August) sind wieder Proteste angekündigt. Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" wollen in Regensburg und München Schwerpunkte ihrer Aktionen setzen. Am Donnerstag (24. August) sollen um 8 Uhr "überall" in München Straßen blockiert werden, München solle "wochenlang zur Protesthochburg" gemacht werden, hatten die Aktivisten am Wochenende mitgeteilt. Die "Letzte Generation" habe ihren Protest nach Bayern getragen, weil hier die deutsche Verfassung "vor exakt 75 Jahren geschrieben wurde".