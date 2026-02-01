München (epd). In Bayern gibt es drei kommunale Ebenen: die Gemeinden, die Landkreise und die Bezirke. Die kommunale Bezirksebene gibt es so in den meisten anderen Bundesländern nicht oder nicht flächendeckend. Die unterste kommunale Ebene mit den kleinsten Einheiten ist die der "kreisangehörigen Gemeinden". Diese Gemeinden können kleine eigenständige Dörfer, aber auch Marktgemeinden und Städte sein, für die dann die Landkreise Aufgaben übernehmen - etwa die Jugendhilfe, das Krankenhaus oder die Kfz-Zulassung.

Die Ebene der Landkreise ist die zweite oder mittlere kommunale Ebene in Bayern. Die Landkreise sind neben den bereits genannten Bereichen beispielsweise auch für den Naturschutz, den Straßenbau, die Müllabfuhr oder auch den Brand- und Katastrophenschutz zuständig. Auf einer Ebene mit den Landkreisen befinden sich die kreisfreien Städte, die diese Aufgaben größtenteils selbst übernehmen. Manchmal kooperieren Landkreise und kreisfreie Städte bei diesen Aufgaben auch und betreiben gemeinsame Kommunalunternehmen.

Bezirke sind für psychiatrische Klinken zuständig

Die dritte kommunale Ebene in Bayern ist die der Bezirke. Die kommunalen Parlamente auf dieser Ebene heißen Bezirkstage und werden nicht zusammen mit den Stadt- und Gemeinderäten sowie Kreistagen gewählt, sondern gemeinsam mit dem Landtag. Die Bezirke sind unter anderem für Aufgaben zuständig, die über die Leistungsfähigkeit der einzelnen kreisfreien Städte und Landkreise hinausgehen - das sind etwa die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung oder auch die psychiatrischen Kliniken.