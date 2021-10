Songwettbewerb zu 60 Jahre Unabhängigkeit Tansanias startet

Neuendettelsau (epd). Das landeskirchliche Partnerschaftszentrum Mission EineWelt startet aus Anlass von 60 Jahren Unabhängigkeit Tansanias einen Songwettbewerb. An dem Song-Contest könnten sich alle Menschen in Tansania und Deutschland beteiligen, die mindestens 15 Jahre alt sind, teilte die evangelische Einrichtung am Donnerstag mit. Die Lieder sollten sich in irgendeiner Weise mit dem Thema Freiheit beschäftigen - der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt.

Eingebettet ist der Song-Contest in eine ganze Reihe von Aktionen und Veranstaltungen von Mission EineWelt, die unter dem Titel "Uhuru bedeutet Freiheit" zusammengefasst sind. Einsendeschluss für die Teilnahme ist der 31. Dezember dieses Jahres. Zur Teilnahme reicht ein Handyvideo im mp4-Format aus, das rechtzeitig auf der Uhuru-Website hochgeladen wird. Dort finden sich alle weiteren Infos zum Songwettbewerb und bald auch zu weiteren Aktionen und Veranstaltungen.

Tansania erreichte am 9. Dezember 1961 seine volle Unabhängigkeit. Von 1885 bis 1918 war das heutige Land Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika des Deutschen Reichs. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Kolonie unter den Siegermächten aufgeteilt. Unter der Bezeichnung "Tanganyika Territory" blieb das Land Mandatsgebiet des Völkerbundes und später der Vereinten Nationen unter britischer Herrschaft. 1964 verband sich das Festland mit der Insel Sansibar zum heutigen Tansania.

Mission EineWelt ist das Partnerschaftswerk der bayerischen evangelischen Landeskirche mit Sitz in Neuendettelsau (Kreis Ansbach). Es gestaltet im Auftrag der Landeskirche die Partnerschaften zu Kirchen in Afrika, Lateinamerika, im Pazifik und in Ostasien. Entstanden ist Mission EineWelt im Jahr 2007 aus der Fusion des Missionswerks Bayern, dem Kirchlichen Entwicklungsdienst und der Stelle des Lateinamerikabeauftragten.