Sozialpreis "innovatio" für Münchner Projekt gegen Einsamkeit

Die Münchner gemeinnützige Unternehmensgesellschaft kairosis ist in Kassel mit dem Sozialpreis "innovatio" ausgezeichnet worden. Sie erhielt einen mit 6.000 Euro dotierten zweiten Preis für das Projekt "So lonely - Einsam in der Großstadt", teilte der "Versicherer im Raum der Kirchen" (VRK) mit.

Künstler*innen und Freiwillige brachten ab Oktober 2019 an acht Orten in München unter Einsamkeit leidende Menschen ins Gespräch. Auch Seelsorger und Psychologen schenkten ihnen Gehör. Daraus sei das Theaterstück "So lonely" entstanden, das im Oktober 2020 aufgeführt wurde.