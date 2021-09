Spenden gesucht: Sanitäranlagen auf Lindenbichl werden saniert

Seehausen am Staffelsee (epd). Das evangelische Traditionszeltlager Lindenbichl am Staffelsee benötigt Spenden. Seit September werden die Sanitäranlagen abgerissen: Waschräume und Toiletten sollen einmal rundum erneuert und barrierefrei gestaltet werden, sagte die Jugendreferentin im Dekanat Weilheim, Ruth Grünwald, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag. Die Sanierung, die knapp 400.000 Euro kostet, soll bis Mai 2022 fertigwerden - also zum Beginn der neuen Zeltlager-Saison.

"Wir sind auf Spenden angewiesen, um die Sanierung zu finanzieren", sagte Grünwald. Für 15 Euro könne beispielsweise ein neuer Seifenspender angeschafft werden, 50 Euro koste die Anbringung eines neuen Duschkopfs, und "150 Euro ermöglichen den Kauf einer Toilette - mit Deckel", heißt es auf der Homepage. Auch der Kiosk soll einen neuen Anstrich bekommen, zudem sei eine Photovoltaikanlage in Planung. Die Sanitäranlagen wurden zuletzt 1997 renoviert.

Das Spendenziel liegt laut Grünwald bei 110.000 Euro, bisher sind knapp 11.000 Euro von rund 90 Spendern "fürs stille Örtchen im Paradies" eingegangen (Stand: 29. September). Das Lindenbichl-Zeltlager ist ein Klassiker und das wohl größte seiner Art in Südbayern. Über die ganze Sommersaison verteilt, tummeln sich insgesamt bis zu 3.000 junge Leute von nah und fern auf der Halbinsel im Staffelsee, wo die Evangelische Jugend im Dekanat Weilheim seit knapp 70 Jahren Kinderfreizeiten organisiert.