München (epd). Um die bayerischen KZ-Gedenkstätten weiter zu stärken, hat die Staatsregierung in den Gedenkstätten in Flossenbürg, Dachau und Kaufering mehrere Maßnahmen beschlossen. Ziel sei es, historische Orte zu sichern und als Lernorte der Zukunft weiterzuentwickeln, sagte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) am Dienstag nach der Sitzung des Ministerrates in München. Die Umsetzung erfolge im Rahmen des im Januar 2020 beschlossenen Gesamtkonzepts "Erinnerungskultur".

"Unsere KZ-Gedenkstätten sind Orte, an denen Geschichte lebendig, sichtbar und spürbar wird", sagte Stolz. Sie seien zentral für die Erinnerungsarbeit, gerade für junge Menschen, und trügen eine besondere Verantwortung in einer Zeit, in der die Stimmen der Zeitzeugen immer weniger würden.

In Dachau und Kaufering werden Flächen in die Stiftung Bayerische Gedenkstätten überführt

In Flossenbürg soll das ehemalige Verwaltungs- und Gefolgschaftsgebäude im Bereich des historischen Steinbruchs weiterentwickelt und dauerhaft als Lern- und Erinnerungsort gesichert werden. Das Projekt sei gut vorangeschritten, die Bausubstanz sei jedoch stärker beschädigt als ursprünglich angenommen, sagte Stolz. In einer Weiterentwicklung des Projektes sei der Wiederanbau einer Terrasse beschlossen worden, die nach dem Krieg abgebrochen wurde. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen lägen bei 13,1 Millionen Euro und seien durch den Doppelhaushalt bereits abgedeckt.

In Dachau soll der sogenannte "Kräutergarten", das Gelände der ehemaligen SS-Versuchsgüteranstalt des Konzentrationslagers, künftig Teil der Gedenkstättenarbeit werden. Dafür sei die Stadt bereit, die relevanten Flächen an die Stiftung Bayerische Gedenkstätten zu übertragen, sagte Stolz. Der Freistaat übernehme die Kosten für eine notwendige Altlastensanierung. Geplant seien anschließend ein Besucherrundweg und Informationsangebote am historischen Ort.

Bei Landsberg am Lech sollen Teile des ehemaligen Außenlagers des KZ Dachau "Kaufering VII" in die Stiftung Bayerische Gedenkstätten überführt werden. Dort seien besonders viele Relikte noch erhalten, die dauerhaft gesichert werden sollen, sagte Stolz. Der Ort soll schrittweise zu einem professionellen Lern- und Gedenkort weiterentwickelt werden.