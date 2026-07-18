Nürnberg (epd). Die Stadtbibliothek Nürnberg erweitert ihr Angebot und eröffnet eine "Bibliothek der Dinge". Ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer neben gewohnten Medien auch eine Vielzahl an technischen Geräten, kreativen Tools und Alltagsgegenständen ausleihen, teilte die Stadt Nürnberg am Mittwoch mit. In Kooperation mit dem Umweltreferat der Stadt habe man sich entschieden, bei den angebotenen Gegenständen einen Fokus auf die Bildungsarbeit im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zu legen, sagte die Direktorin der Stadtbibliothek, Elisabeth Sträter, dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Zum Angebot gehören beispielsweise "Bee-Bots", kleine Roboter in Bienen-Optik, mit denen Kinder spielerisch Programmieren lernen können. Aber auch Kinder-Teleskope, Tonie-Musikboxen, Makerboxen für verschiedene Altersgruppen und Outdoor-Spiele gehören dazu. Das sei der große Unterschied zu anderen "Bibliotheken der Dinge", die oft Haushalts- oder Gartengeräte anbieten, sagte Sträter. "Wir mussten uns fokussieren und wollten etwas Passendes dazu anbieten, worauf wir in der Bibliothek ohnehin einen Schwerpunkt setzen."

Dreiklang aus Instrumenten, Spielen und MINT-Gegenständen

Die Idee dazu sei während der Corona-Zeit entstanden. Eine Nutzerumfrage habe 2021 ergeben, dass 96 Prozent der Menschen eine solche Bibliothek gerne nutzen würden. Den Anfang habe 2022 die sogenannte klingende Etage in der Stadtbibliothek gemacht. Die ursprüngliche Musikbibliothek wurde um Musikinstrumente erweitert. Mittlerweile stehen dort 200 Instrumente zum Ausleihen bereit. Später sei der Bereich Gesellschaftsspiele für Erwachsene dazugekommen. Mit dem neuen Angebot im MINT-Bereich sei die "Bibliothek der Dinge" komplett.

"Uns ist ganz wichtig, für alle Menschen und jede Altersklasse etwas Passendes anzubieten", sagte Sträter. Bibliotheken seien seit Jahrhunderten im Wandel und müssten auch heute das Angebot attraktiv halten, damit die Kunden weiter kommen. Die verschiedenen Gegenstände sind überall in der Stadtbibliothek in den passenden Abteilungen verteilt. Auch in den Stadtteilbibliotheken biete man einige der Gegenstände an. Alle Dinge können mit dem klassischen Bibliotheksausweis ausgeliehen werden.