Städte setzen Zeichen gegen Todesstrafe

Nürnberg (epd). In der Nürnberger Straße der Menschenrechte soll diesen Dienstag (30. November) die Säule mit der Aufschrift "Recht auf Leben" angestrahlt werden. Damit beteilige sich die Stadt an der Aktion "Städte für das Leben - Städte gegen die Todesstrafe", teilte die Pressestelle mit. Ab 16.45 Uhr werde die Säule grün beleuchtet. Der internationale Tag "Cities for Life” sei die weltweit größte Mobilisierung von Städten und Bürgern für Menschlichkeit und Achtung der Menschenrechte auch in schwierigen Situationen, heißt es in der Mitteilung.

Seit der 2002 unterstützen rund 2.300 Städte in über 100 Ländern die Aktion, darunter 300 Städte in Deutschland. Die Aktion organisiert die christliche Laienbewegung Sant'Egidio. Der 30. November sei für den Aktionstag gewählt worden, weil an diesem Tag im Jahr 1786 das Großherzogtum Toskana als erster Staat der Welt Folter und Todesstrafe abschaffte.

Die Zahl der Länder, die die Todesstrafe per Gesetz abgeschafft haben oder nicht mehr anwenden, sei im Jahr 2020 auf 144 gestiegen, so die Stadt. Europa sei mit Ausnahme von Belarus der erste Kontinent ohne Todesstrafe. In den USA habe der 23. Bundesstaat Virginia im März 2021 die Todesstrafe abgeschafft, in Afrika Sierra Leona. Es gebe noch in 91 Ländern eine per Gesetz geregelte Todesstrafe, die aber in 35 Ländern nicht mehr angewendet werde.

Im Jahr 2020 wurden weltweit mindestens 1.477 Menschen zum Tode verurteilt und mindestens 483 tatsächlich hingerichtet, heißt es in der Mitteilung. Zu Hinrichtungen in China gebe es keine offiziellen Zahlen. Amnesty International gehe von tausenden Hinrichtungen in dem Land aus.