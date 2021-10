Stefanie Reuther wird Referentin bei Nürnberger Regionalbischöfin

Nürnberg (epd). Die Pfarrerin Stefanie Reuther wechselt in das Büro der Nürnberger evangelischen Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern. Sie wird ab 1. Dezember neue theologische Referentin von Hann von Weyhern, bestätigte Reuther dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die 43-jährige ist seit fünf Jahren Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Dekanat Nürnberg und theologische Referentin des Stadtdekans Jürgen Körnlein. Zuvor war sie Pfarrerin in Fürth und arbeitete drei Jahre als Auslandspfarrerin im englischen Hereford. Mit der Diözese Hereford der Church of England pflegt der Kirchenkreis Nürnberg eine Partnerschaft.

Reuther folgt Jonas Schiller nach, der neuer Dekan im Dekanatsbezirk Nürnberg-Nord wird.