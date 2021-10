Stiftung Menschen für Menschen verlost Rolle im "Tatort" Kiel

München, Kiel (epd). Zu ihrem 40. Jubiläum verlost die Stiftung Menschen für Menschen eine Komparsen-Rolle im Kieler "Tatort" an der Seite von Axel Milberg und Almila Bagriacik. Der Dreh werde am 15. Oktober in Hamburg stattfinden, wie die Stiftung mit Sitz in München am Dienstag mitteilte. Der Gewinn beinhalte zudem auch ein Wochenende in der Hansestadt von 14. bis 16. Oktober.

Die Verlosungsaktion läuft noch bis Freitag (8. Oktober), teilnehmen kann jeder "Tatort"-Fan im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Eine Teilnahme ist über die Webseite www.menschenfuermenschen.de der Stiftung möglich - unabhängig von einer Spende für die Entwicklungsprojekte, wie es hieß.

Die Aktion ist Teil einer großen Kampagne mit insgesamt 40 Aktionen, die die Stiftung Menschen für Menschen anlässlich ihres 40. Geburtstags von September bis November mit zahlreichen prominenten Unterstützern umsetzt. Ziel ist den Angaben zufolge, zehn Wochen lang auf die Arbeit der Stiftung aufmerksam zu machen und Spender für die Entwicklungsprojekte in den ländlichen Regionen Äthiopiens zu gewinnen.

Am 16. Mai 1981 hatte der Schauspieler Karlheinz Böhm (1928 - 2014) mit seiner legendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?" den Grundstein für die Organisation Menschen für Menschen gelegt, die er schließlich am 13. November 1981 gründete.