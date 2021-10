Studie: Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern stellt vor allem NRW und Bayern vor große Herausforderungen

München, Dortmund (epd). Der ab dem Schuljahr 2029/30 geltende Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern stellt vor allem die westdeutschen Flächenländer vor große Herausforderungen. So seien vor allem in Nordrhein-Westfalen und Bayern noch deutliche Anstrengungen notwendig, um ausreichend qualifiziertes Personal zu finden, damit der vollständige Rechtsanspruch erfüllt werden kann, sagte der wissenschaftliche Leiter des Forschungsverbunds der Technischen Universität Dortmund und dem in München ansässigen Deutschen Jugendinstitut, Thomas Rauschenbach, am Dienstag.

Laut einer von dem Forschungsverbund vorgelegten Studie haben NRW und Bayern einen zusätzlichen Bedarf von rund 7.000 beziehungsweise 7.500 zusätzlichen Vollzeitstellen, um den Anspruch auf Ganztagsbetreuung zu erfüllen. Bereits ab dem Schuljahr 2026/2027 sollen alle Erstklässler einen Anspruch auf acht Stunden Betreuung pro Tag haben. Ab August 2029 soll dann jedes Grundschulkind der Klassen eins bis vier Anspruch auf acht Stunden Betreuung haben.

Mit der Studie liegen den Angaben zufolge erstmals Berechnungen für die einzelnen Bundesländer zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztag in den Grundschulen vor. Insgesamt sei der zusätzliche Ausbaubedarf geringer als bislang angenommen, hieß es. Bundesweit müssten bis zum Schuljahr 2029/30 rund 600.000 zusätzliche Ganztagsplätze für die Kinder im Grundschulalter geschaffen werden. Zuletzt besuchten bereits über 1,6 Millionen Grundschulkinder ein Ganztagsangebot. Das bedeutet, dass drei von vier der benötigten Plätze aktuell bereits vorhanden seien.

Die Situation in den Bundesländern sei jedoch sehr unterschiedlich. Während in den ostdeutschen Flächenländern und Hamburg nur noch ein kleiner Teil der Plätze fehle, müssten in den westdeutschen Flächenländern im Durchschnitt noch zwischen 30 und 40 Prozent der Plätze geschaffen werden. Bundesweit werden dafür rund 35.000 Vollzeitstellen zusätzlich benötigt. Da in diesem Bereich jedoch von einem hohen Teilzeitanteil auszugehen sei, müssten dafür bis zum Schuljahr 2029/30 rund 57.000 Menschen gewonnen werden.

In den ostdeutschen Flächenländern bestehe dagegen nur noch ein geringer Personalbedarf. Hier ist das Angebot nach Angaben der Studie bereits gut ausgebaut und die Kinderzahlen gehen zudem in wenigen Jahren teilweise zurück. Der zusätzliche Personalbedarf liegt mit Ausnahme von Thüringen - wo bis zum Schuljahr 2029/30 kein zusätzlicher Bedarf erwartet wird - pro Bundesland bei durchschnittlich zwischen 400 und 500 zusätzlichen Vollzeitstellen.

Die bayerische SPD-Landtagsfraktion kritisierte die Staatsregierung angesichts der Studienergebnisse. Erneut stehe der Freistaat beim Thema Ganztagsbetreuung schlecht dar, kritisierte die SPD-Bildungspolitikerin Simone Strohmayr: "Die Studie beweist, dass die Staatsregierung mit dieser Riesenaufgabe einfach nicht zurechtkommt." Es sei noch ein weiter Weg, bis in Bayern der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder zufriedenstellend eingelöst werden kann: "Ausbaden müssen das jetzt Eltern und Kinder."

Die Vorsitzende des Landtags-Sozialausschusses, Doris Rauscher (SPD), warnte in diesem Zusammenhang auch vor Mogelpackungen: Eine Mittagsbetreuung bis 14 Uhr dürfe keinesfalls als "Ganztagsbetreuung" verkauft werden: "Was machen Mütter oder Väter, die bis 17 Uhr arbeiten? Oder Familien, die keinen Betreuungsplatz in den Ferien haben?" Man brauche Angebote, die die Lebenswirklichkeit der Familien abbilden. "Ein konservatives sowie überholtes Familien- und Frauenbild hat den Ausbau der Kinderbetreuung in den letzten Jahren stark beeinträchtigt", sagte sie.

Der geringere Bedarf an noch zu schaffenden Plätzen führt der Studie zufolge auch dazu, dass die anfallenden Kosten geringer sein werden als bislang angenommen. Bundesweit werden die Kosten zur Schaffung neuer Plätze auf rund 4,6 Milliarden Euro geschätzt. Wie hoch die jährlichen Betriebskosten ausfallen, hängt maßgeblich von der Anzahl der Kinder ab, die betreut werden. In einer Maximalvariante kommen die Wissenschaftler für das Schuljahr 2029/30 auf zusätzliche Betriebskosten in Höhe rund 2,6 Milliarden Euro. Die höchsten Kosten entstünden in NRW und Bayern mit etwa 575 Millionen Euro beziehungsweise 531 Millionen Euro, während in Thüringen keine zusätzlichen Betriebskosten anfallen würden.