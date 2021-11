Studie untersucht gesellschaftliche Teilhabe junger Geduldeter

Eichstätt (epd). Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt untersucht gemeinsam mit den Hochschulen Fulda und Düsseldorf , welche Möglichkeiten junge geduldete Flüchtlinge in Deutschland haben, an der Gesellschaft teilzuhaben. Bei dem Forschungsprojekt werde ein wissenschaftliches Team in sechs Kommunen in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen kommunale Möglichkeiten der Gestaltung von Teilhabe ausloten, erklärten die Universitäten am Dienstag.

Obwohl es viele rechtliche Vorgaben gebe, geschehe Teilhabe immer auch vor Ort, hieß es. Die Städte und Kommunen seien die Orte, an denen Menschen Anlaufstellen und Unterstützung suchen, mit Bildungseinrichtungen, Arbeitsstellen und Ämtern in Kontakt treten.

Geplant sind für das Projekt Interviews mit Menschen aus Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, den Verwaltungen sowie aus der Sozialen Arbeit und der Zivilgesellschaft, aber auch mit den Betroffenen selbst. Im Anschluss sollen besonders erfolgreiche Ansätze dokumentiert werden und die Erfahrungen, Anregungen und Erwartungen der Betroffenen erfasst werden. Daraus sollen den Angaben zufolge Ansätze für eine Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe und dauerhafte Bleibeperspektiven entwickelt werden, die sich an Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft richten.

Das Projekt hat eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren und wird durch die Stiftung Mercator mit 455.000 Euro gefördert.