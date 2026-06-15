Fürth (epd). Die Zahl der Studierenden an bayerischen Hochschulen ist im Wintersemester 2025/2026 leicht zurückgegangen. Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik waren insgesamt 401.154 Studierende eingeschrieben, dies entspreche einem Rückgang von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahressemester, teilte das Landesamt mit. Die Zahl der eingeschriebenen internationalen Studierenden stieg dagegen um 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 88.639 Studierende an.

57.216 Personen nahmen im Wintersemester 2025/26 erstmals ein Studium an einer bayerischen Hochschule auf. Das waren knapp 11.000 Personen beziehungsweise 16,9 Prozent weniger als im vorherigen Wintersemester. Hauptgrund für den Rückgang war die Verlängerung der Gymnasialzeit von acht auf 9 Jahre. Dadurch gab es 2025 keinen regulären Abiturjahrgang in Bayern.

Fast die Hälfte aller Studierenden ist in Oberbayern eingeschrieben

Die meisten Studierenden (52.292) waren im Wintersemester 2025/26 an der Technischen Universität (TU) München eingeschrieben. Damit lag die TU knapp vor der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München mit 51.737 Personen. Es folgten die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit 39.209 Studierenden, die Universität Würzburg mit 25.281 sowie die Universität Regensburg mit 19.062 Studierenden. 43,2 Prozent aller Studierenden in Bayern waren in Oberbayern eingeschrieben, gefolgt von Mittelfranken mit 15,2 Prozent.