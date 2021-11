Süddeutsche Kirchen starten Projekt "Die digitale Mustergemeinde"

München, Karlsruhe, Stuttgart (epd). Die drei süddeutschen Landeskirchen in Bayern, Baden und Württemberg starten das Modellprojekt "Die digitale Mustergemeinde". In jeder evangelischen Landeskirche gebe es eine Modellgemeinde, in der verschiedene Schritte der Digitalisierung durchgeführt werden, teilten die drei Kirchen am Donnerstag mit. Die bayerische Modellgemeinde ist das Dekanat Markt Einersheim (Kreis Kitzingen), die württembergische die Kirchengemeinde Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) und die badische die Bonhoeffergemeinde Heidelberg.

In der ersten Projektphase, deren Ergebnisse gerade vorgestellt wurden, ging es um die Recherche bestehender Studien und Best Practices zur Digitalisierung in Kirchengemeinden. "Alle unsere Ergebnisse zeigen klar, dass Digitalisierung in Gemeinden nur dann erfolgreich ist, wenn man damit ein klares Ziel, etwa im Rahmen der Gemeindekonzeption verfolgt", erläuterte der wissenschaftliche Leiter Holger Sievert von der Hochschule Macromedia.

Die nun beginnende Hauptphase umfasse die Themen "Ankündigen & Berichten", "Durchführen & Veranstaltungen" und "Organisieren & Verwalten". Konkret gehe es etwa um Kommunikation in sozialen Medien, Aufbau von Online-Gottesdiensten und der Koordination von Ehren- und Hauptamtlich-Arbeitenden. Die drei Landeskirchen stellen dafür den Angaben zufolge einen gemeinsamen Projektmanager und die Umsetzungskompetenz mehrerer landeskirchlicher Fachstellen zur Verfügung. Im nächsten Frühjahr solle es eine weitere Auswertung des Projektes geben.