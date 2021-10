Synodenpräses Heinrich wird "chrismon"-Herausgeberin

Regensburg. (epd). Die 25 Jahre alte Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, wird Herausgeberin des evangelischen Monatsmagazins "chrismon". Die Studentin aus Regensburg folgt auf die 79 Jahre alte Irmgard Schwaetzer, zu deren Nachfolgerin an der Synodenspitze Heinrich im Mai gewählt worden war, wie das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Ebenfalls in der Nachfolge Schwaetzers gehört Heinrich künftig dem 15 Mitglieder zählenden GEP-Aufsichtsrat an.

Weitere "chrismon"-Herausgeber sind der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sowie dessen Stellvertreterin Annette Kurschus. Neben dem bayerischen Landesbischof Bedford-Strohm, der westfälischen Präses Kurschus und der Synodenpräses Heinrich ist Arnd Brummer, bis Ende 2017 "chrismon"-Chefredakteur, geschäftsführender Herausgeber.

Das Magazin liegt vielen Tages- und Wochenzeitungen bei, darunter "Die Zeit", die "Süddeutsche Zeitung", und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "chrismon plus" erscheint als Abo-Ausgabe.

Das GEP ist die zentrale Medieneinrichtung der EKD, ihrer Landeskirchen und Werke sowie der evangelischen Freikirchen. Zum GEP gehört auch die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd). (3239/30.09.2021)