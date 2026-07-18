Bad Staffelstein (epd). Eine immer komplexere Welt und eine Sehnsucht nach einfachen Antworten: Mit diesem Phänomen beschäftigt sich Mitte November eine gemeinsame Tagung der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung und des Religionspädagogischen Zentrums Heilsbronn der bayerischen Landeskirche. Vom 16. bis 18. November referieren in Kloster Banz (Landkreis Lichtenfels) Fachleute aus Wissenschaft, Medien und Kirchen zum Thema.

Die Sehnsucht nach alternativen und einfachen Weltdeutungen sei hoch, heißt es in der Ankündigung zur Tagung. Dabei dominiere "mitunter eine Haltung des Misstrauens" gegenüber der modernen Wissenschaft, den etablierten Medien, den Religionen, der Politik und der Demokratie insgesamt. In den sozialen Medien verbreiten sich Falschinformationen, Verschwörungsmythen und Propaganda für hybride Kriegsführung.

BR-Chefredakteur unter den Referenten

Die Tagung unter dem Motto "Sehnsucht nach einfachen Antworten - Alternative Wissenschaft und 'Fake News'" ist der elfte Teil der Veranstaltungsreihe "Weltanschauungen im Gespräch". Ein prominenter Referent ist etwa der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks (BR), Christian Nitsche, der zu Beginn der Tagung am Montag über "True Lies - Wie KI die Realität ruiniert. Und Journalismus sie retten kann" spricht.

Auch der Inhaber des Lehrstuhls für Medienkommunikation, Medienethik und Digitale Theologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Florian Höhne, ist dabei. Er spricht zum Tagungsabschluss über das Thema "Von Deepfakes und Lagerfeuern - Medienethische Perspektiven auf mediale Debattenkulturen?" Vorbereitet wurde die Tagung von einem Team unter der Leitung von Matthias Pöhlmann, dem Sektenbeauftragten der bayerischen Landeskirche.