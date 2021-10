Tagung "Diakonie stiftet Frieden" sucht Antworten auf drängende Fragen

Rummelsberg (epd). Mit einem Studientag "Diakonie stiftet Frieden" suchen Bayerns ehrenamtlich und hauptberufliche Mitarbeitende aus Kirche und Diakonie, Studierende und Mitglieder von Friedensinitiativen Antworten auf drängende politische Gegenwartsfragen.

Am 11. November (Beginn 9.15 Uhr) befassen sie sich in Rummelsberg damit, wie Kirche und Diakonie zum Frieden beitragen, teilte die Rummelsberger Diakonie am Montag mit. Es referieren unter anderem Michael Bammessel, Präsident des Diakonischen Werkes Bayern, und Karen Hinrichs, Direktorin des Friedensinstitutes der Evangelischen Hochschule Freiburg.

"Wie müssen die Werke der Barmherzigkeit heute definiert werden?", fragen in einem Aufruf zur Tagung die Rummelsberger Brüderschaft, die Diakoninnengemeinschaft, das Diakoniemuseum und die Evangelische Hochschule Nürnberg als Veranstalter. Die Anmeldemodalitäten für die eintägige Tagung finden sich unter www.diakoniemuseum.de.