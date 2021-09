TH Rosenheim eröffnet Wohnkompetenzzentrum für Pflegebedürftige

Amerang, Rosenheim (epd). Unter dem Titel "DeinHaus 4.0" erforscht die Technische Hochschule (TH) Rosenheim im oberbayerischen Amerang, wie digitale Technik pflegebedürftige Menschen im Alltag zu Hause unterstützen kann. Hierzu wird am 28. September das erste Wohnkompetenzzentrum eröffnet, wie die TH am Mittwoch mitteilte. Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf und ihre Angehörigen können sich hier in einer Musterwohnung beraten lassen, mit welchen technischen Assistenzsystemen, speziellem Mobiliar oder anderen Produkten das Leben so vereinfacht werden kann, dass Menschen möglichst lange in ihrem Zuhause bleiben können.

Moderner, barrierefreier und mit technischen Hilfen ausgestatteter Wohnraum soll dem wissenschaftlichen Projekt zufolge zentraler Bestandteil der Versorgung im Alter, bei Pflegegraden, bei der Übergangsversorgung und in Post-Reha Situationen sein. Die TH eröffnet das Wohnkompetenzzentrum in Amerang gemeinsam mit der Ernst Freiberger-Stiftung.