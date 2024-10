Pullach, Hannover (epd). Christina Costanza wird neue Rektorin des Theologischen Studienseminars der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) in Pullach bei München. Die promovierte und habilitierte Theologin ist dort bereits seit zehn Jahren als Studienleiterin tätig, wie die VELKD am Dienstag in Hannover mitteilte. Die neuen Aufgaben übernimmt sie zum 1. November. Sie folgt auf Detlef Dieckmann, der Pullach Ende März verlassen hat, um eine neue Aufgabe in Braunschweig zu übernehmen.

Der Leitende Bischof der VELKD, Hannovers Landesbischof Ralf Meister, würdigte Costanzas "Expertise und Erfahrung" sowie ihre "theologische Neugier". Mit ihrer "kommunikativen Zugewandtheit" sei sie eine "ideale Besetzung" für diese Aufgabe: "Wir wünschen ihr für ihre verantwortungsvolle Aufgabe weiterhin viel Erfolg und Gottes Segen." Berufen wurde Costanza von der Bischofskonferenz und Kirchenleitung der VELKD. Als Rektorin hat sie auch die inhaltliche Gesamtverantwortung für das Programm des Studienseminars inne.

Costanza war vor ihrer Zeit in Pullach als Gemeindepfarrerin in Göttingen tätig. Dort hat sie auch mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Theologischen Fakultät gearbeitet. Nach ihrer Promotion hat sie sich zu Fragen der Präsenz in digitalen Kulturen habilitiert. Ihre theologischen Interessen richten sich daher momentan unter anderem "auf die Theologie des Digitalen". Sie hat sich für ihre neue Aufgabe vorgenommen, in den Studienkursen verschiedene Praxiskontexte und kirchliche Berufsgruppen anzusprechen.

Das Studienseminar der VELKD wurde 1959 gegründet. Im laufenden Studienjahr bietet es mehr als 30 Veranstaltungen für Pfarrpersonen, Kirchenleitende und Ehrenamtliche an. Im vergangenen Jahr nahmen rund 1000 Interessierte an den Vor-Ort- und Online-Kursen teil.