Tierschützer mahnen: Laub und Totholz für Igel liegen lassen

Hilpoltstein (epd). Der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) wirbt für naturnahe Gärten als Igel-Winterquartier. Damit die stacheligen Tiere gut durch den Winter kommen, würden sie sich bis in den November reichlich Winterspeck anfressen und ein geeignetes Quartier für den Winterschlaf suchen, teilte der LBV am Donnerstag in Hilpoltstein mit. Gartenbesitzer sollten deshalb ab jetzt auf den "Gartenputz" verzichten und Laub- oder Totholzhaufen als Unterschlupf liegen lassen.

Igel seien wahre Überlebenskünstler und sollten "nicht voreilig" aus Tierschutzgedanken eingesammelt werden. Das Normalgewicht von Jungtieren betrage zu dieser Jahreszeit zwischen 500 und 600 Gramm, für erwachsene Igel liege das Gewicht bei 800 bis 1.500 Gramm. Um die nahrungsarme Zeit im Winter zu überbrücken, reduzieren Igel die Zahl ihrer Herzschläge von normalerweise 180 auf dann acht Schläge pro Minute, ihre Körpertemperatur sinke auf etwa fünf Grad.