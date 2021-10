Sozialministerin appelliert an Arbeitgeber, mehr Menschen mit Behinderung einzustellen

München, Nürnberg (epd). Angesichts der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt in Bayern hat Arbeits- und Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) an die Arbeitgeber appelliert, mehr Menschen mit einer Behinderung einzustellen. "Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am allgemeinen Arbeitsmarkt ist für alle Beteiligten eine große Chance und dient dem gesellschaftlichen Zusammenhalt", sagte Trautner laut einer Mitteilung am Donnerstag. Angesichts des steigenden Fachkräftebedarfs müsse man dieses "große Arbeitsmarktpotenzial" in den Blick nehmen.

Im Oktober dieses Jahres waren nach Angaben der Agentur für Arbeit in Bayern 222.872 Menschen ohne Arbeit, das waren 18.382 weniger als im Vormonat und rund 55.100 weniger als noch im Oktober 2020. Die Arbeitslosenquote liege aktuell bei 2,9 Prozent und somit erstmals seit Dezember 2019 unter der Marke von drei Prozent. Dies zeige, dass sich der bayerische Arbeitsmarkt von der Corona-Pandemie weiter erhole, sagte Trautner. Der Anteil von Menschen mit Behinderung an den Arbeitslosen betrage allerdings bei 10,6 Prozent. Dies sei " deutlich zu hoch", sagte Trautner.

Die Ministerin verwies auf die staatlichen Programme, um die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsmarkt zu fördern.