München, Ursberg (epd). Spitzenforschung trifft Sozialeinrichtung: Das den Angaben zufolge bundesweit erste Reallabor im Bereich Energie und Kreislaufwirtschaft entsteht derzeit am Hauptsitz des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) im bayerischen Ursberg (Landkreis Günzburg). Ziel sei, durch das Pilotprojekt mit der Technischen Universität München (TUM) die Versorgungssicherheit zu steigern, sagte Michael Winter, stellvertretender DRW-Vorsitzender, laut Pressemitteilung vom Donnerstag. Der großflächige Stromausfall in Berlin habe "eindrücklich gezeigt, wie verletzlich unsere Infrastruktur ist". Unterstützt werde das Forschungsprojekt "TUM goes DRW" vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft sei einfach: "Was bisher als Abfall galt, wird zur Energiequelle", teilte das DWR mit. Bioabfälle, Gülle oder Speisereste sollten künftig vor Ort so aufbereitet werden, dass daraus Strom, Wärme, nutzbare Gase oder Wasserstoff entstehen können. Somit solle eine "sichere, bezahlbare und klimafreundliche Energieversorgung der Zukunft" für die rund 1.000 in Ursberg lebenden Menschen mit Behinderung entstehen, für die das DRW Verantwortung trage. "Die Energie- und Rohstoffversorgung ist keine abstrakte Industriefrage, sondern Teil der Daseinsvorsorge", sagte Winter. Deshalb setze das DRW bereits seit Jahrzehnten auf eigene Energieerzeugung, von Wasserkraft bis hin zu Hackschnitzel- und Photovoltaikanlagen.

Kommunen profitieren vom Projekt

Die Forschungsergebnisse aus dem TUM-Projekt könnten außerdem "modellhaft auf andere Kommunen, Betriebe oder Einrichtungen übertragen werden", hieß es weiter. Denn nicht nur medizinische Geräte in Pflege- und Sozialeinrichtungen hingen von einer stabilen Energieversorgung ab, sondern auch Kommunikation und Sicherheit. Positive Nebeneffekte eines Energiekreislaufs seien weniger Emissionen aus fossiler Energie sowie reduzierte Kosten für Strom und Heizung.