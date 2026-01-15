München (epd). Im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz (13. bis 15. Februar) diskutieren am 10. Februar in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) Experten aus Politikwissenschaft, Weltraumforschung und Bundeswehr über die Neuordnung der globalen Sicherheit. Die Debatte mit dem Titel "Die Welt ordnet sich neu - Von der Erde bis ins All" werde live im Fernsehen auf ARD alpha sowie online bei BR24 übertragen, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Donnerstag mit.

Im Zentrum der drei 45-minütigen Panels stünden der Umbruch der globalen Sicherheitsarchitektur, Szenarien der Cyber- und Weltraumbedrohung sowie völkerrechtliche und ethische Aspekte, heißt es in der Mitteilung. Gerade das Weltall erhalte, neben der Verteidigungsfähigkeit an Land, zu Wasser und in der Luft, als strategischer Raum eine immer größere Bedeutung.

Vom Major bis zum Ex-Schülersprecher

Zu den Podiumsgästen zählen den Angaben zufolge Generalmajor Michael Traut, Kommandeur des Weltraumkommandos der Bundeswehr, Christoph Safferling, Professor für Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Quentin Gärtner, Sprecher für Generationengerechtigkeit und bis November 2025 Vorsitzender der Bundesschülerkonferenz.