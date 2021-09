Unbekannte brechen in Abtei-Küche ein

Münsterschwarzach, Würzburg (epd). Zwei Männer in weißen Ganzkörperschutzanzügen und mit FFP2-Masken sind in die Benediktiner-Abtei Münsterschwarzach (Kreis Kitzingen) eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag mitteilte, hatten sich die beiden bislang nicht bekannten Tatverdächtigen bereits am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr unerlaubt Zutritt verschafft. Die beiden Männer waren gewaltsam in die Küche eingedrungen, gestohlen wurde aber nichts. Offenbar wurde das Duo bei seinem Vorhaben gestört und flüchtete. Die beiden Männer sind jeweils 1,90 Meter groß und sprechen Hochdeutsch, die Polizei bittet um Hinweise.