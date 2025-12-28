Würzburg (epd). Die Uniklinik Würzburg mahnt zu einem bewussteren Umgang mit Feuerwerk und Alkohol in der Silvesternacht. Es sollte immer nur zugelassenes Feuerwerk verwendet und auch mit diesem besonders umsichtig umgegangen werden, teilte die Uniklinik am Sonntag mit. Das Ärzte-Team empfiehlt, Blindgänger nicht erneut anzuzünden, sich nicht über abgebranntes Feuerwerk zu beugen, am besten einen Gehörschutz zu tragen - und auf keinen Fall Alkoholkonsum und Feuerwerk zu kombinieren.

Tipp: Nicht betrunken Feuerwerk zünden

Man stelle sich in der Silvesternacht dennoch auf ein erhöhtes Patientenaufkommen in den Unikliniken ein, teilte die Klinikleitung mit. In mehreren Kliniken werde zusätzliches pflegerisches und ärztliches Personal im Einsatz sein. In den vergangenen Jahren seien zahlreiche Patientinnen und Patienten behandelt worden, die sich mit Feuerwerk verletzt, sich Sektkorken ins Auge geknallt oder die sich nach übermäßigem Alkohol bei einem Sturz verletzt hatten. Auch Knalltraumata müssten regelmäßig behandelt werden.

Der Ärztliche Direktor der Uniklinik, Professor Tim J. von Oertzen, dankte schon vorab den Mitarbeitenden, die an Silvester Dienst tun: "Wir wünschen allen Würzburgerinnen und Würzburgern einen guten Beschluss und ein schönes Silvesterfest." Zugleich wolle man für die Gefahren sensibilisieren. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Feuerwerk und Alkohol schütze nicht nur einen selbst, sondern auch die Mitmenschen und entlaste die Rettungsdienste und die Notaufnahmen, mahnte von Oertzen.